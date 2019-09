Saly-Portudal (Mbour), 19 sept (APS) – Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a promis jeudi de mettre en œuvre ‘’tous les engagements’’ pris par le gouvernement lors des négociations avec les organisations syndicales.

‘’Je m’engage à mettre en œuvre, avec le concours de tous les acteurs, tous les engagements relevant de mon département et de porter le plaidoyer pour les autres questions’’, a-t-il notamment déclaré, lors de la clôture du séminaire de pré-rentrée scolaire 2019-2020.

L’atteinte des objectifs prioritaires requiert une remise en question et une révision des méthodes et stratégies d’action, une plus grande ouverture, un sens élevé du consensus, de la responsabilité et de l’imputabilité, a-t-il ajouté.

Pour lui, ‘’c’est à ce prix que la gouvernance de notre école deviendra inclusive, participative et transparente et permettra la réussite des apprenants’’.

Le ministre de l’Education nationale, après quatre jours de ‘’réflexions intenses’’, s’est dit satisfait de la dynamique unitaire et de l’engagement de l’ensemble des parties prenantes du système éducatif.

Pour lui, les recommandations issues de ce séminaire permettront de mettre en place ‘’un dispositif global’’ de motivation des personnels en général, et des personnels enseignants en particulier.

Elles doivent permettre aussi d’attirer vers la profession les personnes les plus qualifiées, de leur fournir une formation initiale et continue de qualité, et surtout, de les retenir dans la corporation grâce à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Il souhaite que ce nouveau partenariat engagé permette de ‘’restaurer la confiance’’ entre les acteurs du dialogue social aux niveaux central et déconcentré et d’’’instaurer’’ un climat social apaisé à l’école, condition sine qua none de la réalisation d’’’une école viable, stable et pacifiée ainsi que d’une ‘’école de qualité pour tous’’, d’’’une école de la République’’.

‘’Pour ce faire, les différents acteurs ont discuté, amendé et validé les propositions des différents groupes thématiques relatives à l’apaisement du climat social dans l’espace scolaire, l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages et l’équité dans l’accès et la gouvernance’’, a indiqué M. Talla. Il a magnifié l’’’esprit de consensus, de cordialité et de sincérité’’ qui a prévalu tout au long des travaux du séminaire.

Selon lui, ‘’ce noble engagement des différents acteurs de l’école permettra à chaque élève […], dans un environnement propice, de faire éclore ses potentialités, de construire des savoir-faire et des savoir-être, de réussir à ses évaluations, de s’intégrer harmonieusement dans la société, en s’imbibant des valeurs de tolérance, de démocratie, d’entraide et de solidarité, pour contribuer pleinement au développement économique, social et culturel de son pays’’, a-t-il soutenu.

Le séminaire préparant la rentrée scolaire s’était ouvert lundi à Saly-Portudal (Mbour, ouest), sur le thème : ‘’Une amélioration de la gouvernance et un partenariat efficace au service des performances scolaires’’.