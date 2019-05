Matam, 29 mai (APS) - Au total, 3940 candidats dont 2070 filles et 1870 garçons vont subir ce mercredi les épreuves anticipées de philosophie dans la région de Matam, a appris l’APS de l’Inspection d’académie.

Ces 3940 candidats, toutes séries confondues, régulièrement inscrits vont composer dans 23 centres dont 13 centres principaux et 10 secondaires, a précisé à l’APS, Aziz Alpha Ba, le secrétaire général de l’IA.

En L’, a-t-il fait savoir, 11288 candidats vont subir cette épreuve dont 706 filles et 582 garçons, et en L2, ils sont 2136 candidats avec 109 et 1117 filles.

Pour la série S1, sur les candidats inscrits, l’IA a dénombré 2 filles et 3 garçons, et 486 candidats S2 dont 225 filles et 261 garçons.

En série littéraire arabe, les candidats sont au nombre de 24 avec 19 filles et 5 garçons tandis qu’en S2A, une seule candidate a été enregistrée.

L’IA a pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’épreuve se déroule dans de très bonnes conditions, a souligné le secrétaire général.

Il a rappelé que l’académie a mené depuis bientôt deux semaines une campagne d’information et de sensibilisation au niveau des lycées pour insister sur l’interdiction formelle d’amener les téléphones portables dans les centres.