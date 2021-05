Matam, 6 (APS) – Les indicateurs du système éducatif ont connu beaucoup d’avancées dans la région de Matam, en dépit des abandons et de redoublement, a salué, jeudi, l’Inspecteur d’académie de Matam, Mbaye Babou.

’’On a pu noter beaucoup d’avancées sur les indicateurs (…)’’, a dit l’IA, lors de la revue annuelle décentralisée du secteur de l’éducation et de la formation en présence de l’adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Cheikh, Ahmadou Ndoye.

Cette rencontre consacrée au bilan des programmes, à la programmation et au dialogue entre acteurs est ‘’un moment de bilan et on planifie aussi à travers le plan de travail annuel (PTA), l’ensemble des actions qui doivent être menées’’, a-t-il expliqué.

L’IA s’est réjoui de l’amélioration des résultats du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), du brevet de fin d’études moyennes (BFEM) ainsi que du baccalauréat.

Selon lui, les acteurs ont souligné la nécessité d’asseoir un système de gestion participative, inclusive ‘’avec beaucoup plus de transparence sur les procédures d’utilisation et de la mobilisation des ressources’’.

’’Nous avons pris bonne note et nous allons intégrer ça dans les améliorations à venir’’, a-t-il assuré.

Toutefois, cette évaluation a fait ressortir des reculs à travers les taux d’abandon et de redoublement, selon l’IA qui dit avoir pris bonne note des recommandations formulées par le gouverneur pour ’’compléter les actions à venir’’.