Mbour, 18 fév (APS) – Le président du mouvement social ‘’Actions’’, Professeur Daouda Ndiaye, a remis jeudi 700 kits scolaires à la première circonscription départementale de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF1) de Mbour (ouest).

Ces 700 kits, destinés à appuyer et renforcer autant d’élèves de l’élémentaire, ont été remis au cours d’une cérémonie organisée dans les locaux de l’IEF1. Celle-ci s’est tenue en présence de l’inspecteur départemental de l’éducation et de la formation, Mamadou Lamine Sakho, du corps enseignant, des parents d’élèves et des responsables et membres du mouvement ‘’Actions 11’’ de Mbour.

‘’Ce geste est lié au fait qu’à mon humble avis, nous devons aider nos gouvernants, nos Etats, à améliorer l’éducation, parce qu’on ne peut pas parler de développer en occultant l’éducation. Nous sommes bien placés pour le dire, parce que nous sommes un pur produit de l’école sénégalaise’’, a fait valoir le professeur Daouda Ndiaye.



Il considère qu’il est ‘’important’’ d’amener tous à prendre conscience que sans l’accompagnement de l’éducation, il sera très difficile de développer le Sénégal.

‘’Aidons l’école sénégalaise, aidons les autorités à faire de l’école sénégalaise la meilleure école africaine, pour ne pas dire au monde. Parce que la qualité d’une école ne se mesure pas en termes de construction d’établissements mais surtout aux produits écoles’’, a insisté le professeur Daouda Ndiaye.

Il invite les Sénégalais à faire de la solidarité la première arme pour développer leur pays.

‘’Il faut faire de la solidarité un mécanisme normal réel, pour qu’on aide ceux qui n’ont pas les moyens, ceux qui n’ont pas eu la chance que nous avons pour réussir. Aucun pays ne peut se développer aujourd’hui sans la solidarité, pas forcément de la solidarité financière, elle peut être matérielle, psychologique, logistique, etc.’’, a-t-il fait noter.

L’inspecteur départemental de l’éducation et de la formation, Mamadou Lamine Sakho, a magnifié ce geste du professeur Ndiaye qui, selon lui, a eu à appuyer le secteur de l’éducation, comme il le fait dans la santé, le social, entre autres.

‘’Nous mesurons à sa juste valeur votre action qui va soulager les parents d’élèves et les apprenants. Nous saluons votre sens de partage et de solidarité qui aura un impact positif sur l’éducation des enfants’’, a lancé M. Sakho.