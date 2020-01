Mbour, 15 jan (APS) – "Demain ensemble", une école privée de la commune de Mbour (ouest) qui tend la main aux élèves vivant avec un handicap, espère pouvoir promouvoir davantage l’"éducation inclusive", grâce à ses nouveaux locaux réceptionnés mardi, a-t-on appris de son directeur, Alioune Deh.

Environ 230 élèves, dont des malvoyants, des handicapés physiques, des sourds-muets et des enfants valides, se sont inscrits cette année dans cette école, dont le but est de promouvoir une "éducation inclusive".



Cet établissement offre de cette manière des chances de réussite sociale à tous ses pensionnaires, a souligné M. Deh, un enseignant retraité de l’enseignement public.

"Aujourd’hui, c’est le début d’une nouvelle ère", a-t-il dit, espérant que ses nouveaux locaux permettront à l’école d’assurer davantage sa mission.



Selon son directeur, "Demain ensemble" a obtenu un taux d’admission de 100% au concours d’entrée en sixième et à l’examen du certificat de fin d’études élémentaires en 2015, et la meilleure élève était une non-voyante, aujourd’hui étudiante à l’Institut national de formation et d’éducation des jeunes aveugles de Thiès (ouest).

"Après leur cursus élémentaire, on a du mal à les orienter. Mais on a pu trouver un partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle. Aujourd’hui, tous nos élèves sourds-muets ont pu être orientés au centre de formation professionnelle de Mbour", s’est réjoui M. Deh.

Selon Arame Top Sène, la directrice de l’action sociale au ministère de la Santé, l’école "Demain ensemble" reçoit une subvention de l’Etat du Sénégal, comme tant d’autres structures engagées dans la lutte contre la "vulnérabilité".

Elena Malagodi, la présidente de l’association "Natangué Sénégal", partenaire de cette école, a promis, lors de l’inauguration des nouveaux locaux, d’aider à la construction d’écoles et de salles de classe au profit des enfants défavorisés, pour leur offrir de meilleures conditions d’apprentissage.