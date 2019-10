Mbour, 2 oct (APS) – Les conditions d’une rentrée effective des classes dès jeudi sont réunies dans le département de Mbour (ouest), a assuré Mamadou Lamine Sakho, inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF).



‘’Au niveau de Mbour 1, toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire et le démarrage des enseignements-apprentissages le jour de la rentrée, le jeudi 3 octobre’’, a-t-il indiqué lors d’un entretien avec l’APS.



Il a rappelé qu’une feuille s’articulant autour de onze décisions présidentielles portant sur le programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET) avait été élaborée lors d’un comité régional de développement (CRD) organisé récemment à Thiès.



‘’Sur la base de cette feuille, nous travaillons à faire en sorte que dès ce 1er octobre, les enseignants soient sur place et deux jours plus tard less élèves seront conviés pour la rentrée’’, a souligné l’IEF.



Il s’agit, a-t-il expliqué, de faire en sorte que les enseignements apprentissages démarrent dès le jour de la rentrée comme cela a été le cas les deux dernières années.



‘’L’école appartient à la communauté, et les collectivités territoriales se sont engagées pour permettre une rentrée effective. Seulement, nous avons quelques difficultés par rapport à la mise en place du personnel, parce que depuis bientôt quatre ans nous n’avons pas été pourvus en enseignant’’, a signalé Mamadou Lamine Sakho.



Selon lui, l’IEF1 dispose de suffisamment d’élèves mais est confrontée à un déficit d’enseignants. Il a fait savoir que beaucoup d’enseignants sont à un âge assez avancé alors que d’autres sont malades.



