Kaolack, 3 avr (APS) - Le secrétaire général sortant du Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (SNELAS) Moustapha Signane a été reconduit à la tête de cette structure pour un nouveau mandat de 4 ans.



M. Signane a rempilé à la tête du SNELAS, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement (CNTS/FC), samedi, en marge d’un congrès ordinaire supervisé par le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr.

M. Signane va diriger pour la deuxième fois le syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal.

Le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, ainsi que plusieurs secrétaires généraux des syndicats d’enseignement du Sénégal, étaient présents à ce congrès ordinaire tenu sur le thème : "Ensemble pour l’équité et la qualité dans l’école sénégalaise".

"Nous travaillons pour notre nation et nous avons choisi l’enseignement pour le faire. Ce nouveau mandat sera l’occasion pour nous de davantage travailler pour un enseignement de qualité", a réagi Moustapha Signane peu après sa réélection.

Il dit militer pour une formation continue des enseignants en langue arabe et la création de collèges et lycées franco-arabes dans "les coins les plus reculés du Sénégal".

"L’Etat doit également nous doter d’une université arabe et penser à orienter" les bacheliers "en langue arabe dans les autres filières autres que littéraires’’, a ajouté le SG du SNELAS/ FC.

Il a également plaidé pour l’érection d’une Direction de l’enseignement coranique au Sénégal.