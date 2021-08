Dakar, 17 août (APS) - Ndèye Awa Sarr, inscrite en première S2 à la Maison d’éducation Mariama Bâ de Gorée a reçu, mardi, le trophée de meilleure élève du Sénégal, en remportant les 1ers prix en allemand et en anglais du Concours général, édition 2021.



Elle a obtenu une moyenne de 15, 83.

La deuxième place revient à Fatoumata Diop du Lycée scientifique d’excellence de Diourbel qui a remporté le 1er prix citoyenneté et droit de l’Homme et le 2ème accessit en mathématiques.



Elève en classe de terminale S2, elle a obtenu une moyenne de 17 en classe. Elle a réussi le baccalauréat avec la mention très bien.



Le prix de la lauréate la plus polyvalente du concours général est attribué à Khadidiatou Koulibaly, également pensionnaire de la Maison d’éducation, inscrite en Première S1.



Elle s’est distinguée dans les matières littéraires, avec le premier prix de la version grecque, le deuxième de mathématiques et le premier accessit de version latine.

Au total, 107 distinctions dont 55 prix et 52 accessits ont été remis par le chef de l’État aux différents lauréats à l’occasion de la cérémonie traditionnelle de remise des prix du concours général dont le parrain est feu Souleymane Niang, ancien recteur de l’Ucad.



’’Je voudrais vous dire toute ma fierté de vous remettre ces diplômes, fruits de votre mérite et de votre rigueur au travail librement consenti, une belle consécration du temps et des efforts consentis aussi par vos encadreurs, combinées aux efforts de vos parents’’’, a ainsi déclaré le chef de l’État, s’adressant aux lauréats.



’’Au-delà du mérite, il nous faut toujours, l’aide de personnes bien attentionnées pour nous aider à franchir cette étape qui loin d’être une fin en soi’’, a t-il ajouté..



Macky Sall a invité les lauréats à plus de rigueur et surtout, à cultiver l’humilité et le savoir-être pour s’illuminer et éclairer leurs semblables.



Il a par ailleurs tenu à rendre un vibrant hommage à l’ancien président de la République Léopold Sedar Senghor, pour avoir institutionnalisé ce prix d’excellence ’’vitrine de notre éducation’’.