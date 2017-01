Keur Ngana (Diourbel), 13 Janv (APS) – La case des tout-petits du village de Keur Ngana (Diourbel) a été ouverte, Jeudi, par la directrice de l’Agence de la case des tout-petits, Thèrèse Faye, a constaté l’APS.







Ce nouveau modèle de case des tout-petits qui répond aux normes pédagogiques du système éducatif sénégalais est composé de trois salles séparées dont une polyvalente, une cuisine, un magasin de stockage, des toilettes et le bureau du directeur.



La case qui a coûté 47 millions de frs CFA a une capacité d’accueil de 90 enfants dont 30 par section.



Après avoir salué les facilités offertes par le Khalife général des mourides pour l’érection de la structure, Thérèse Faye a appelé les populations à bien gérer la case qui déroulera un programme d’éducation religieuse.



A son tour, le guide religieux, Serigne Cheikh Thioro Mbacké a, au nom du Khalife général des mourides, soutenu que "cette réalisation dans le village de retraite de Cheikh Sidy Moctar Mbacké montre tout l’intérêt que le président Macky Sall accorde aux besoins et préoccupations du Khalife des mourides".



"La case des tout-petits est un outil précieux pour l’éducation de base" a dit le chef religieux qui a rappelé les réalisations faites ou en cours dans le village dont le forage du village et celui de Mbacké Cadior.



Thérèse Faye et sa délégation ont ensuite été reçus par le Khalife général des mourides.









ID/PON