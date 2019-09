Mbour, 6 août (APS) – Le chef du service départemental des eaux, forêts et chasse de Mbour (ouest), capitaine Bineta Ndiaye Sy, a plaidé jeudi pour l’intégration de l’éducation environnementale dans le curriculum scolaire afin d’inciter les populations, dès le bas âge, à la ‘’citoyenneté environnementale’’.

‘’Au niveau des établissements scolaires, il est nécessaire d’intégrer l’éducation environnemental dans le curriculum scolaire’’, a-t-elle notamment déclaré, estimant que cela pourrait inciter les élèves, adultes de demain, à avoir une citoyenneté environnementale.

Elle s’exprimait à l’occasion d’une journée de propreté et de reboisement à l’école de Médine, dans la commune de Mbour.



Au total, 150 plants ont été remis au responsables du mouvement ‘’Agir avec Macky pour le développement de Mbour’’ (AMDEM), initiateurs de cette journée.

’’Non seulement le reboisement des écoles permet aux apprenants et autres enseignants d’être dans un bon cadre de vie, mais aussi et surtout, il permet aux élèves de développer une conscience environnementale’’, a dit la capitaine Bineta Ndiaye Sy.

’’Aujourd’hui, le rôle vital de l’arbre, très important pour l’environnement humain et pour l’amélioration des conditions de vie des populations, n’est plus à démontrer’’, a-t-elle signalé, non sans insister sur l’importance de sensibiliser les populations à planter ‘’massivement’’ des arbres.

ADE/OID