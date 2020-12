Dakar, 8 déc (APS) – Des murs de clôture de 50 kilomètres linéaires et 1.528 salles de classe seront livrés à l’Etat au début de janvier prochain, a annoncé, mardi, à Dakar, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.

"Dans le cadre du programme de résorption des abris provisoires, 50.000 mètres (50 kilomètres) linéaires et 1.528 salles de classe seront livrés" à ce délai, a promis M. Talla lors de l’examen, par l’Assemblée nationale, du budget prévu pour son ministère en 2021.

Concernant les salles de classe et les murs de clôture des écoles, "la demande est très forte et les coûts restent élevés, mais la priorité sera accordée aux zones les plus nécessiteuses", a-t-il assuré.

"Le Programme zéro abri provisoire, validé depuis 2017 et réparti en quatre lots, est en cours d’exécution", a ajouté Mamadou Talla. Le niveau d’exécution du premier lot est de 81%, a-t-il précisé.

Des démarches ont été entreprises en vue du démarrage des trois autres lots, selon le ministre de l’Education nationale.



Le but visé est de "résorber totalement le déficit qui était estimé globalement à 6.269 salles de classe", a-t-il indiqué.

M. Talla assure que 302 millions de francs CFA seront mis à la disposition des collectivités territoriales pour la construction de salles de classe.

Devant les députés, il a estimé le déficit de tables-bancs à 330.000 unités.

Selon Mamadou Talla, un appel d’offres a été lancé pour l’acquisition de 253.000 tables-bancs.

Pour l’année 2021, le gouvernement a prévu d’octroyer des crédits de paiement s’élevant à 541 milliards 211 millions 701 mille 304 francs CFA au ministère de l’Education nationale, avec une hausse de 2,84% sur le montant qui lui avait été alloué dans la loi de finances initiale 2020.