Dakar, 17 déc (APS) – Le docteur El Hadji Malick Faye, directeur du BEM, un établissement privé d’enseignement supérieur, a souligné, jeudi, à Dakar, la nécessité de mettre en place des formations adaptées pour les jeunes du Sénégal et de l’Afrique afin de leur permettre de tirer profit des opportunités d’exploitation des ressources naturelles du continent.



‘’Des formations adaptées doivent être mises en place pour les jeunes qui doivent être formés et bien préparés, car demain, les besoins seront énormes. Il nout faut également des ressources humaines de qualité préparées à ces enjeux’’, a-t-il réaffirmé.



M. Faye, s’exprimait à la cérémonie de clôture de la 7ème édition du colloque de l’association sénégalaise des sciences de gestion (ASSG), dont le thème porte sur ‘’le management des ressources naturelles’’.



Cette rencontre, tenue en webinaire et présentiel, est co organisée avec l’université Alioune Diop de Bambey (UADB).



D’après le directeur exécutif du BEM, ’’les jeunes formés doivent aussi pouvoir prendre en charge les possibilités qui s’offriront au contient africain d’ici quelques années’’.



Durant ce colloque, de trois jours, a indiqué El Hadj Malick Faye, des chercheurs sénégalais et du monde entier ont pu réfléchir, sur les véritables enjeux concernant la problématique de la mise à profit des ressources naturelles dans l’économie sénégalaise et africaine.