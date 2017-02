Dakar, 30 jan (APS) - Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Mansour Sy a installé, lundi à Dakar, la commission électorale nationale chargée d’organiser et de coordonner le processus des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, a constaté l’APS.





A cette occasion, Mansour Sy a souligné que "la commission électorale sera appelée à délibérer sur les questions essentielles concernant le processus électoral particulièrement la validation et la publication des listes électorales définitives".



Elle est aussi appelée à faire "le recensement des votes au niveau national, le traitement des contestations afférentes aux opérations électorales et la proclamation des résultats provisoires" a ajouté le ministre.



Selon Mansour Sy, "la commission électorale pourra aussi délibérer sur toutes questions liées à la mise en œuvre des élections".



S’adressant aux membres de la Commission, le ministre a dit que "le choix porté sur vos personnes n’est pas un choix gratuit car vos mandants respectifs ont décelé sans doute en vous des qualités à même de vous permettre de réussir avec brio les missions qui vous sont confiées".



Les activités de la commission électorale nationale requièrent l’implication active de tous ses membres, a-t-il souligné avant d’inviter ses membres à être disponibles tout au long du processus.



Mansour Sy a, par la suite, rappelé que "depuis le début de ce processus électoral beaucoup d’étapes ont été franchies notamment, la réforme du cadre législatif par l’adoption de l’article L 85 du code du code du travail en juillet 2016 (...)".



A ce propos, a-t-il fait remarquer, "l’objectif est d’aboutir à une rationalisation du dialogue social dans le secteur en disposant d’interlocuteurs suffisamment représentatifs forts et indépendants".



Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a souhaité assister à "des élections transparentes et fiables pour une école sénégalaise renforcée".