Kaolack, 18 déc (APS) - Mouhamed Moustapha Niang, originaire de la cité religieuse de Médina Baye (Kaolack), est arrivé deuxième à l’édition 2020 du Concours international de récital du Saint Coran de l’Université Al-Azhar du Caire, en Egypte, a appris l’APS.



Mouhamed Moustapha Niang, étudiant à l’Université Al-Azhar, a appris et mémorisé le Coran à Médina Baye (Kaolack), indique un communiqué parvenu à l’APS.



Il avait été le vainqueur du Prix international Cheikh Ibrahim Niass pour la récitation du saint Coran en 2013 et en 2015 dans la cité religieuse de Baye Niass, rappelle la même source.

"C’est grâce à ces distinctions qu’il avait obtenu, avec d’autres lauréats, le soutien pour se rendre à l’université Al-Azhar du Caire et au Maroc afin de poursuivre leurs formations aux sciences islamiques", rapporte le communiqué.



Il souligne que le Prix international Cheikh Ibrahim Niass qui oeuvre pour l’accompagnement et la promotion de l’apprentissage, la mémorisation et la bonne lecture du saint Coran en est à sa septième édition .

