Bargny, 23 juin (APS) - Les établissements scolaires sont "fin prêts" pour accueillir les élèves en classe d’examen, le 25 juin, s’est réjoui mardi le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye.



"Nous avons constaté pour nous en réjouir et nous en féliciter que tout est fin prêt pour la reprise des cours le 25 juin et dans de très bonnes conditions", a-t-il notamment indiqué au terme d’une visite à Bargny, dans le département de Rufisque.



Ce déplacement bouclait une tournée qu’il avait entamée lundi dans plusieurs établissements scolaires des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque.



M. Guèye, accompagné de membres d’associations de parents d’élèves, d’élus et d’autorités administratives de ces localités, a salué l’engagement de tous les acteurs du système éducatif sénégalais pour répondre favorablement à l’appel du président de la République, en vue d’une "reprise effective et dans d’excellentes conditions" des cours, le 25 juin.



Il a dit avoir constaté que dans tous les établissements scolaires visités par sa délégation, des dispositifs sanitaires sont bien en place avec à l’intérieur des salles de classe des tables-bancs mis en place conformément au protocole sanitaire édicté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



"Nous pouvons dire que toutes les conditions sont réunies pour une très bonne reprise des cours le 25 juin. Nous pouvons aussi dire que toutes les régions du Sénégal sont disposées à reprendre les cours le 25 juin", a-t-il indiqué, avant d’insister sur le respect des mesures barrières.



Le ministre des Collectivités territoriales a évoqué la situation sanitaire liée au coronavirus, laquelle "préoccupe toute la planète. Tous les pays sont touchés et personne dans aucun pays ne peut avancer une date exacte de la fin de cette maladie’’, a relevé Oumar Guèye.



Aussi "l’économie des pays doit reprendre. Les enseignements aussi doivent reprendre’’, a-t-il insisté, ajoutant que dans beaucoup de pays, l’école a repris.



Il a assuré que les autorités académiques avaient pris toutes les dispositions pour que les élèves soient accueillis "dans de très bonnes conditions" dans les établissements scolaires.



"Nous invitons maintenant les parents d’élèves à accompagner leurs enfants à l’école le 25 juin’’, a lancé Oumar Guèye, qui a salué "l’excellent travail’’ des Collectivités territoriales qui ont doté les établissements de leurs localités, de matériel conséquent de riposte contre le coronavirus.