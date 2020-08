Pour éviter le Covid-19, un ‘’plan d’action de prévention et de riposte’’ a été élaboré, lequel comprend l’achat d’équipements sanitaires, selon M. Diaw.

‘’Le CROUS s’est doté de 60.000 masques, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a offert 22.500 masques. Quelque 9.852 masques ont été acquis par le rectorat, les UFR (unités de formation et de recherche) et l’ISFAR (Institut supérieur de formation agricole et rurale)’’, a-t-il détaillé.