Louga, 25 juin (APS) - La reprise des cours pour les élèves en classe d’examen ’’s’est bien passée dans la commune de Louga et partout dans la région’’, assure le secrétaire général de l’inspection d’académie (IA), Lamine Fall, selon qui ’’plus de 85%’’ des élèves et des enseignants étaient présents jeudi pour le redémarrage des enseignements-apprentissages.

"La reprise s’est bien passée dans la commune de Louga et partout dans la région, nous avons les mêmes échos. Toutes les structures qui devaient ouvrir ont fonctionné. Nous affichons un taux de 100%", a-t-il dit.



Selon Cheikh Niang, en charge de l’enseignement secondaire à Louga, tous les lycées sont fonctionnels et ont commencé à travailler en mettant l’accent sur la sensibilisation. Ils "reprendront normalement les cours dès demain (vendredi)", a-t-il indiqué.



M. Niang signale que les matériels d’hygiène sont sur place, ajoutant que les écoles confrontées à des difficultés sur le plan de leur approvisionnement en eau et en électricité, seront pris en charge par les comités de veille installés au sein de chaque structure scolaire.



Le secrétaire général de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Louga, Serigne Bamba Seck, note que toutes les 229 écoles du département ont fonctionné.



"Il y a eu quelques absents au niveau des élèves et des professeurs pour raisons médicales. Cependant, 91,85% des élèves sont venus en classe au niveau de l’élémentaire et 80,91 dans le moyen", a-t-il souligné.



M. Seck précise que certaines écoles présentent "de petites difficultés conjoncturelles qui seront réglées au plus vite".



"Nous allons faire une tournée dans toutes les 229 écoles du département pour voir si tout est en place et compléter au cas où il y aurait des manquements", a-t-il annoncé.



Les enseignements préscolaires, scolaires et universitaires étaient suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue de se propager au Sénégal, où elle a fait 94 morts, selon le ministère de la santé et de l’action sociale .



La région de Louga compte 5651 candidats au Baccalauréat, 7430 sont inscrits pour le Brevet de fin d’études moyennes, 11 493 sont en lice pour l’entrée en 6e et le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), sans compter 135 apprenants au niveau des centres de formation.