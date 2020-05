Kaffrine, 29 mai (APS) – Abdoulaye Wilane, le maire de Kaffrine (centre), a remis vendredi, des kits sanitaires aux écoles de la commune en vue de la reprise des cours pour les classes d’examen prévue le 2 juin, a constaté l’APS.

Ce don est composé de 21 thermo-flashs, autant de lave-mains à pédale, 62 lave-mains petit modèle, 19 paquets de savon de 18 pièces soit 342 morceaux de savon dur, 60 bouteilles de gel Madar, 76 bouteilles d’eau de javel et 4.158 masques pour les élèves et enseignants.

"Nous voulons que la confiance soit de rigueur et que nous continuons à observer les gestes barrières et tout ce qui peut nous permettre de garantir à nos enfants un enseignement de qualité et une réussite au niveau des examens et concours (...), a réagi Abdoulaye Wilane.

Selon lui, la municipalité de Kaffrine "veut participer de manière déterminante à une bonne reprise des enseignements pour les classes d’examen".

M. Wilane a, par ailleurs invité la population du Ndoucoumane à ne pas stigmatiser des enseignants venant des zones infectées comme Dakar.

"Nous appelons à la non stigmatisation des enseignants, à la communion, à la confiance et à l’investissement collectif pour réussir la reprise des cours le 2 juin prochain", a insisté l’édile de la ville de Kaffrine.

"Aujourd’hui, nous sommes en phase de réaliser les activités que nous avons planifiées au niveau du plan de reprise. Ce matériel va participer à une bonne reprise des cours", a salué l’IEF de Kaffrine, Doudou Fofana.

La municipalité de Kaffrine a également octroyé deux thermo-flashs à la mission catholique de la localité et cinq thermo-flashs et dix paquets de savon à la commune de Kahi.