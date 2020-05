Kolda, 31 mai (APS) - Le maire de la commune de Kolda (sud), a lancé dimanche, les opérations de désinfection des établissements scolaires en perspective de la reprise des cours pour les classes d’examen prévue le 2 juin, a constaté l’APS.

"Nous avons procédé au lancement des opérations de désinfection des écoles de la commune de Kolda et aujourd’hui la dernière étape nous a conduit à l’école Saint Charles", a dit le maire Abdoulaye Bibi Baldé en marge de l’opération de désinfection.



M. Baldé s’est dit "très satisfait" de constater que les écoles de la commune sont prêtes à recevoir les élèves dans des conditions d’hygiène.



Le maire a annoncé qu’il est également prévu de doter des masques aux élèves de la commune. La mairie a commandé plus de 20000 masques dont 10000 sont déjà disponibles, selon lui.

Le maire a saisi l’occasion pour exhorter les populations aux respects des mesures barrières et à avoir confiance à l’Etat.

"Nous invitons chacun et chacune à une responsabilité individuelle et collective aux respects des mesures barrières afin qu’on puisse éradiquer cette maladie, et également d’éviter la stigmatisation en vers des personnes notamment des enseignants", a-t-il encore plaidé.

Le département de Kolda reste épargné jsuque-là du coronavirus depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars dernier. Suffisant pour que l’édile de Kolda appelle à la vigilance et à la mobilisation contre la propagation du virus.

Les différentes artères de la commune étaient désertes ce dimanche en raison de la fermeture du marché central pour des besoins de nettoiement et de désinfection.