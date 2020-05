Kaffrine, 28 mai (APS) – L’adjoint au Préfet de Kaffrine (centre), Oumar Diba, a lancé, jeudi, l’opération de désinfection des écoles, collèges et lycées du département, en vue de préparer la reprise des cours pour les élèves en classe d’examen, prévue le 2 juin.

’’Cette opération de désinfection des écoles du département de Kaffrine entre dans le cadre du plan d’action départemental. Nous suivons les mesures édictées par les autorités centrales et préparons la reprise des classes’’, a expliqué M. Diba lors du lancement de l’opération de désinfection au Lycée Babacar Cobar Ndao de la commune de Kaffrine.

Selon lui, ’’depuis l’annonce de la réouverture des écoles pour le 2 juin, le ministère de la Santé et de l’Action sociale et celui de l’Education nationale ont eu un protocole pour préparer la reprise des classes en désinfectant et en prenant les mesures d’hygiène afin de permettre aux enseignants et aux élèves de rejoindre confortablement les classes".

"Toutes les mesures ont été déjà prises avec les autorités locales et éducatives pour pouvoir préparer la reprise des classes au niveau du département de Kaffrine’’, a rassuré l’adjoint au préfet de Kaffrine.

Au total, selon le commandant de la brigade départementale d’hygiène de Kaffrine, l’adjudant Aliou Diallo, 79 écoles, collèges et lycées du département de Kaffrine devront être désinfectés.

’’Aujourd’hui, nous avons déjà désinfecté 20 écoles primaires et 13 lycées, collèges et écoles de formation de la commune de Kaffrine’’, a-t-il fait savoir, annonçant que 16 écoles de la commune de Kahi, 20 écoles de Boulel et 10 écoles de Gniby vont être traités vendredi et samedi.