Dakar, 29 jan (APS) - La restitution des résultats de l’enquête 2016 du baromètre "Jangandoo" menés par le Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l’Institut fondamental d’Afrique noire (LARTES-IFAN) sera faite, mardi de 15h à 19h, à la Place du Souvenir à Dakar, a appris l’APS.









Le baromètre vise à fournir des résultats sur les performances de près de 24.000 enfants en lecture, en mathématiques et en culture générale, informe un communiqué.



Il ajoute que "ces données sur les ménages permettent de faire les corrélations avec les performances des enfants".



La source renseigne qu’"après avoir consacré l’année 2015 à la mise au point d’un dispositif d’assurance qualité, l’échantillon passe de 10 000 à 16 000 ménages et acquiert une représentativité départementale avec 746 districts de recensement (DR) dans les 45 départements".