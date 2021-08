Saint-Louis, 9 août (APS) - Le préfet de Saint-Louis, Mamadou Ndiaye, a salué lundi, le dispositif mis en place pour assurer une bonne organisation des épreuves liées à l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) dans la capitale du Nord.



‘’Un dispositif idoine a été mis en place par l’IEF pour un déroulement correct des examens. Partout où nous sommes passés, nous avons noté la présence du personnel et du matériel’’, a dit M. Ndiaye à des journalistes.



Il a aussi salué la présence de la police pour la sécurisation des centres d’examen.



’’Toutes les mesures barrières ont été respectées avec le port du masque obligatoire pour tout le monde, le dispositif pour le lavage des mains et la distanciation physique des candidats’’, a assuré le préfet.



L’inspecteur de l’éducation et de la formation de la commune de Saint-Louis, Amadou Alhousseynou Sarr, a mis l’accent sur la présence massive des élèves et du personnel enseignant.



Il a ajouté que l’examen du BFEM se déroulait correctement en termes de respect du protocole sanitaire avec la mis en place d’un dispositif de lavage de mains et le port du masque dans toute la circonscription.



L’IEF de Saint-Louis Commune compte 3621 candidats dont 2035 filles et 1586 garçons répartis dans 23 centre d’examen pour autant de jurys.



Trois axes de supervision ont été mis en place en plus de la mobilisation du Bureau des examens et concours et de tous le personnel de l’IEF.





AMD/AKS