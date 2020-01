Saint-Louis, 26 sept (APS) - L’adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, Khadim Hann, a assuré jeudi que les dispositions nécessaires ont été prises par les Inspections de l’éducation et la formation (IEF) et l’Inspection d’académie (IA) pour que la rentrée scolaire 2019-2020 soit effective dès l’ouverture des classes en octobre.

Il s’exprimait à l’issue du comité régional de développement (CRD) consacr à la rentée scolaire 2019-2020, en présence des préfets des départements de Dagana et Podor, ainsi que des responsables des IEF.



Concernant les écoles inondées ou d’autres établissements scolaires en ruines ou encore en état de délabrement avancé, l’adjoint au gouverneur a annoncé que ’’la commission de la protection civile va être déployée et les mesures appropriées prises, pour apporter plus de sécurité pour les élèves et les enseignants’’.

Il a ajouté que les responsables des sapeurs-pompiers et du service d’hygiène ont reçu des instructions pour le pompage ainsi que des actions de mesures d’hygiène, le saupoudrage, la désinfection et le désherbage des écoles pour ’’un meilleur cadre d’étude dans tous les établissements scolaires de la région’’.

Pour les écoles qui menacent ruines, l’adjoint au gouverneur a annoncé que la commission de la protection civile ’’agira en toute conséquence pour plus de sécurité dans ces écoles, mais également pour d’autres écoles (...)’’.