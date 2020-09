Dakar, 29 sept (APS) - Les acteurs de l’éducation de Saint-Louis, dont l’inspectrice d’académie Adajara Diagne Sy, se sont félicités des bons résultats enregistrés par la région dans les différents examens scolaires.



Mme Sy, remettant mardi des fascicules "Apprendre à la maison’’ aux proviseurs des différents lycées de la région, publics comme privés, a souligné les "progrès notoires’’ enregistrés par les établissements de Saint-Louis cette année dans les différents examens scolaires.

Ces progrès concernent aussi bien le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), avec un pourcentage de réussite de 74,44 %, que du BFEM (Brevet de fin d’études moyennes), examen dans lequel la région est créditée d’un taux de réussite de 87%.

L’inspectrice d’académie de Saint-Louis a également évoqué les résultats enregistrés par la région au Baccalauréat, avec un taux de réussite de 48,84 pour cent, sans compter "une bonne moisson de mentions".

Le président de l’Union régionale des parents d’élèves de Saint-Louis, Mamadou Mamoudou Wane, s’est réjoui de ces "résultats satisfaisants", avant de souligner "les efforts fournis par le gouvernement pour accompagner les élèves, durant cette période d’examen dans un contexte de la pandémie COVID-19".

L’inspectrice d’académie de Saint-Louis dit par ailleurs avoir le sentiment du devoir accompli, concernant la remise de fascicules "Apprendre à la maison’’ aux différents lycées.

Il a rappelé que le ministre de l’Education nationale avait profité d’une cérémonie de remise de matériel de lutte contre la COVID-19 pour remettre à chaque structure de l’éducation de la région, "du matériel de reprographie et des moyens financiers, pour l’achat des intrants destinés à la production de fascicules".

Il a indiqué que ce travail pour la confection de ces fascicules destinés aux classes intermédiaires (seconde, première et terminale) a été effectué dans ce cadre. "Et aujourd’hui, nous sommes là pour remettre ces documents aux proviseurs et chefs des établissements scolaires’’, a-t-elle déclaré.

"Nous profitons de l’occasion pour inviter les parents à suivre les enfants à la maison’’, notamment en profitant de la disponibilité de ces documents, "très importants pour accompagner la performance des enfants", a plaidé Mme Sy.

Moussa Guèye, proviseur du lycée de Tassinere-Gandiol, au nom de ses pairs, a salué l’appui de l’autorité académique, à travers ces fascicules qui contiennent "tout le programme des classes de seconde, première et terminale, toutes séries confondues, à apprendre à la maison".

Il a noté que "ces documents qui constituent un intrant pédagogique de qualité, permettront aux élèves d’apprendre à la maison, pour le renforcement de leur apprentissage, et d’installer une pédagogie de la réussite".

Le proviseur a ensuite demandé à ses collègues d’en faire un bon usage, en vue de contribuer à renforcer les enseignements-apprentissages.

M. Guèye a salué la remise des fascicules destinées aux proviseurs des lycées, qui devraient permettre à ces enseignants de travailler à combler le retard pris sur les programmes par les élèves des classes intermédiaires, afin qu’ils bénéficient d’une capacitation pour être à niveau dans les classes de première et terminale.