Saint-Louis, 15 sept (APS) - La région de Saint Louis a réalisé un taux de réussite de 44 pour cent au baccalauréat 2020, soit 4.959 candidats déclarés admis dont 2502 filles et 2.457 garçons, selon les chiffres officiels de l’Inspection d’Académie (IA).



A l’issue du premier tour de l’examen, 2191 candidats, dont 1049 filles et 1142 garçons, ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 20 pour cent.



Sur un total de 11.228 inscrits, l’académie a dénombré 397 absences et 10.831 candidats qui ont effectivement subi les épreuves. Au niveau des performances réalisées, la région a récolté 7 mentions Très Bien, 60 mentions Bien, 344 mentions A Bien et 1780 mentions Passable.



Pour le deuxième groupe, sur un total de 3419 candidats, 2705 ont été déclaré admis. Pour le baccalauréat technique, l’inspection d’académie rappelle que 202 candidats, dont 106 filles et 96 garçons, ont été déclarés admis.