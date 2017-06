Saint-Louis, 17 juin (APS) - Une caravane de sensibilisation sur les sciences et les mathématiques, initiée par le Next Einstein Forum (NEF), a sillonné samedi les lycées Ameth Fall, Charles de Gaulle, Faidherbe et plusieurs collèges de la ville de Saint-Louis.



L’objectif est de mener une vaste sensibilisation en direction des jeunes écoliers pour un engagement dans les sciences et les technologies.

Selon Assane Fall, ambassadeur de Next Einstein Forum pour le Sénégal, cette caravane est organisée dans le cadre de la Semaine africaine des sciences au Sénégal, une initiative de l’Institut panafricain des sciences et des mathématiques (AIMS), en partenariat avec Robert Bosch Stiftung.



Des activités phares permettant aux citoyens de s’engager dans les sciences et les mathématiques sont prévues dans le cadre de cette célébration.

Assane Fall a indiqué qu’il s’agira, lors de cette campagne de sensibilisation et d’information, de montrer aux élèves et aux jeunes des lycées et collèges, la place des sciences et des technologies dans la lutte pour relever le défi du développement durable en Afrique.

‘’L’Afrique est en retard par rapport à l’informatique et à la technologie et des efforts doivent être encore faits, afin de permettre aux jeunes d’être au diapason des technologies, en les incitant dans les sciences et les mathématiques’’, a-t-il estimé.

A l’occasion de cette semaine, des élèves des lycées Ameth Fall et Charles de Gaulle et des étudiants de l’université Gaston Berger (UGB) seront formés au codage informatique, à l’Institut français de Saint-Louis, pour leur permettre d’acquérir une base scientifique et les pousser à se lancer dans les filières scientifiques.

Cette semaine des sciences se tiendra dans 13 pays d’Afrique, au courant de ce mois de juin. L’objectif est de l’organiser dans 54 pays d’Afrique d’ici 2020.