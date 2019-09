Saint-Louis, 19 sept (APS) - Le projet de renforcement de la fonctionnalité des écoles et des performances des élèves des différents districts de la Langue de Barbarie et des communes de Saint-Louis et Gandiole, piloté par le réseau africain pour le développement intégré (RADI), avec des partenaires comme BP, COMOS ENERGIE ET PETROSEN, a été lancé jeudi, a constaté l’APS.

Selon Dame Sall, secrétaire général du RADI, l’objectif de ce projet vise à réhabiliter et à rendre fonctionnelles les 25 écoles de la commune de Saint-Louis et cinq autres établissements scolaires du département, grâce à un financement de près de 250 millions de francs Cfa.

Soulignant que la plupart des écoles de la commune de Saint-Louis sont confrontées aux effets des changements climatiques, il a indiqué que le projet va permettre de les réhabiliter, pour apporter un cadre plus adéquat à l’éducation des enfants.

Dame Sall a affirmé que plusieurs écoles confrontées à un état de délabrement et à des problèmes d’inondation et d’assainissement seront touchées par le projet, afin que ‘’les enseignants puissent y dispenser des cours, en toute sécurité et confort’’.

Selon le document de présentation du projet remise à la presse, pour l’amélioration des conditions d’étude et d’apprentissage dans les écoles situées le long de la Langue de Barbarie, des travaux seront entamés pour renforcer la fonctionnalité des écoles ciblées, pour assurer ‘’les conditions de maintien, de performances et de réussite des élèves’’.

Le projet va aussi à contribuer à l’amélioration de la gestion, de la gouvernance des écoles et de l’interaction école-milieu, note le document.

Dans la phase 1 du projet, il sera procédé à l’achèvement de 4 salles de classes, la réfection de 10 structures scolaires, qui seront équipées, et 700 tables-bancs destinées aux écoles.

Aussi, un lot de matériels informatiques et 450 kids scolaires seront aussi distribués gratuitement aux élèves sans compter d’autres actions pour toutes les écoles de la commune de Saint-Louis, ajoute le texte.