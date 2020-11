Saint-Louis, 29 nov (APS) – Le Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (GEEP) (GEEP) a dispensé samedi une formation à plusieurs élèves de Saint-Louis (nord), sur ‘’les techniques de plaidoyer (…) contre les violences basées sur le genre (VBG) et les mutilations génitales féminines (MGF), a constaté l’APS.

Selon Samessidine Badji, le coordonnateur régional du GEEP, l’objectif de cette initiative était de ‘’former 20 leaders élèves animateurs (LEA) et 10 professeurs relais technique (PRT) des clubs d’éducation à la vie familiale (EVF) au plaidoyer, à la communication et à la mobilisation contre les VBG et les MGF’’.



Les récipiendaires doivent ensuite élaborer un argumentaire, qui sera utilisé pour une campagne d’information sur les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines, via les réseaux sociaux. Ce plaidoyer sera adressé aux autorités, selon M. Badji.

Ces violences surviennent à l’école, où, par exemple, des enseignants remettent publiquement en question le niveau de leurs élèves, ce qui peut ‘’vexer ces derniers’’.

‘’Nous constatons également des grossesses précoces d’élèves en milieu scolaire, où elles sont rejetées’’, a expliqué le coordonnateur régional du GEEP.

Selon Mademba Ndoye, le coordonnateur national des clubs EVF, le GEEP a mis à la disposition des élèves bénéficiaires de la formation une ‘’boîte à outils’’, dont ils peuvent se servir pour leur plaidoyer contre les violences basées sur le genre.



Des élèves du lycée Charles-de-Gaulle, du lycée de Ngallèle, des collèges de Guélakh Peulh, de Ngaye Ngaye et d’autres établissements scolaires de Saint-Louis ont pris part à la formation.