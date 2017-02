Saint-Louis, 17 fév (APS) – Au total, sept milliards trente-sept millions de francs Cfa ont été investis dans la réalisation d’infrastructures scolaires dans la région de Saint-Louis (nord) entre 2012 et 2016, a révélé vendredi Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Education nationale.



"Cet investissement a permis de réaliser entre autres 638 salles de classe, une cinquantaine de blocs administratifs et autant de blocs d’hygiène en plus de 114 points d’eau et des murs de clôture pour plus de 3,7 milliards de francs", a-t-il déclaré lors d’un comité régional de développement (CRD) organisé dans la capitale du nord.



L’autre partie de l’argent a été injecté dans la construction d’une vingtaine de collège d’enseignement moyen (CEM), de trois structures de l’éducation préscolaire et une douzaine d’écoles élémentaires, a souligné Serigne Mbaye Thiam.



Il a également cité entre autres réalisation la réhabilitation du lycée Ameth Fall de Saint-Louis, la construction de blocs scientifiques et technologiques (BST) dans les départements de Podor et Dagana et l’érection d’une daara moderne (école coraniques) de Wouro Madiyou (Podor).



Serigne Mbaye Thiam a en outre fait part de la volonté du gouvernement d’injecter dans les trois prochaines années quelque 740 millions de francs pour financer la réalisation de 27 autres salles de classe, d’un lycée et l’équipement de trois blocs scientifiques et techniques dans la région de Saint-Louis.



Les autorités administratives et académiques, des délégués syndicaux et divers acteurs du système éducatif ont notamment pris part à ce CRD.



"La rencontre a été un exercice de transparence. Une sorte de reddition de comptes avec des documents et des réalisations concrètes. Il s’agissait de montrer à la communauté l’état d’exécution des engagements pris par le chef de l’Etat à l’occasion du conseil des ministres organisée à Saint-Louis", a fait valoir Serigne Mbaye Thiam.



S’adressant à des journalistes à l’issue de la rencontre consacrée à l’évaluation des réalisations du secteur éducatif, le ministre de l’Education nationale a insisté sur l’importance pour les acteurs d’œuvrer à la stabilité du système éducatif afin de renforcer les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives.