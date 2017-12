Sandiara (Mbour), 22 déc (APS) – Les autorités municipales de Sandiara (Mbour, ouest) veulent contribuer à l’amélioration des performances scolaires des élèves à travers la distribution de pain fait à base de céréales locales, a appris l’APS.

Il est retenu pour ce faire de mettre en place de cantines scolaires conformément aux orientations du Programme d’amélioration de la qualité de l’équité et de la transparence (PAQUET) initié par l’Etat, a dit le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop.



Ce projet qui est une "innovation majeure" va démarrer dès le mois de janvier et touchera environ 4 500 élèves des écoles de la commune a informé M. Diop qui attend une "participation symbolique" des apprenants mais aussi des autorités municipales.



Ce projet présenté par le maire de Sandiara est une initiative de l’Association sénégalaise pour la promotion du développement à la base (ASPRODEB), de l’Institut de technologie alimentaire (ITA) et du Conseil national de concertations rurales (CNCR).



Il est mis en oeuvre en relation avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) qui va aider à la production du "pain doolé" fait à base de céréales locales, permettant ainsi de réduire de 15% les importations en farine de blé, a-t-il expliqué.

"(...) ce projet va permettre aux enfants d’avoir de meilleurs résultats scolaires, augmenter la fréquentation et le maintien à l’école mais aussi et surtout permettre une meilleure réussite aux examens et de meilleures performances", a soutenu Dr Serigne Guèye Diop, par ailleurs ministre-conseiller auprès du président de la République en charge de l’agriculture, industrie et recherche agricole.

Pour le directeur des relations extérieures de l’ITA, Fallou Sarr, cette technologie développée par l’ITA consiste à "incorporer de la farine de céréales locales dans le processus de fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie, avec 15% de farine locale pour la boulangerie et, au moins, 30% pour les produits de pâtisserie".

"Nous invitons le maire de Sandiara, qui est un ministre-conseiller du président de la République à faire un plaidoyer auprès du chef de l’Etat pour la généralisation de cette innovation technologique à travers la signature d’un décret", a lancé M. Sarr.

