Sedhiou, 11 sept ( APS ) - L’Académie de Sédhiou a comptabilisé 701 admis au 1er tour de l’examen du bac et 1471 admissibles, c’est à dire des candidats qui vont subir les épreuves du second tour, a t-on appris des autorités académiques.



Sur 4.934 candidats, 4.623 ont composé lors du premier tour.



L’on dénombre une mention Bien et 48 mentions Assez bien, soit un bon de quatre (4) points par rapport à l’année précédente.



’’Comparer à l’année dernière, les premiers résultats sont satisfaisants dans l’ensemble et surtout si probablement les candidats du second tour passent tous’’, a déclaré Lamine Sylla, Secrétaire général de l’Inspection d’académie.



OB/OID/AKS