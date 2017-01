Sédhiou, 11 jan (APS) – Le Projet de l’amélioration des performances de travail et d’entreprenariat (APTE) ambitionne de mettre en œuvre des activités portant sur l’employabilité et l’auto-emploi des jeunes, a soutenu, mercredi, à Sédhiou (sud), son directeur, Seyni Diop.



M. Diop qui s’exprimait lors de la cérémonie de clôture d’un atelier de diagnostic participatif communautaire sur ce projet, a précisé qu’il a été initié grâce au partenariat entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat.



Le directeur du projet APTE a indiqué que l’objectif de la rencontre est "de travailler avec les acteurs communautaires et les partenaires en vue de la mise en œuvre de deux curricula dans le programme éducatif". Il souligne que les jeunes sont de plus en plus confrontés à des problèmes d’emploi.



Le projet, qui cible six régions du Sénégal, va démarrer dans deux régions, Ziguinchor et Thiès, pour la phase test avant sa vulgarisation dans les autres régions bénéficiaires dont celle de Sèdhiou, a fait savoir Seyni Diop.



Financé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par Master Card Foundation, il vise à contribuer à l’atteinte de l’objectif dans l’employabilité et l’auto- emploi des jeunes dans le système éducatif.