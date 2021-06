Sédhiou, 26 juin (APS) - Un programme "zéro grossesse" dans l’espace scolaire a été lancé samedi à Sédhiou (sud), sous l’égide du Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (GEEP), a constaté l’APS.



Il vise à lutter davantage contre les grossesses non désirées en milieu scolaire, les dernières études ayant fait état de "plus de 130 grossesses’’ notés dans l’espace scolaire à Sédhiou, selon les promoteurs du programme.

Aussi les acteurs l’éducation, ainsi que les élèves et parents d’élèves ont-ils convenu de se retrouver autour d’une coalition de sensibilisation pour lutter contre les violences basées sur le genre en général (grossesses non désirées, mutilations génitales féminines et mariages d’enfants).

Ils espèrent à terme arriver à "barrer la route à ces fléaux" dans le Pakao.

Les grossesses scolaires en particulier sont "la cause de la déperdition scolaire" touchant les filles. "La communauté doit s’approprier cette lutte pour assurer une vie meilleure aux filles", a expliqué Mamadou Elimane Kane, chargé de programme au GEEP.

