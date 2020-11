Dakar, 23 nov (APS) - Le Programme alimentaire mondial (PAM) et ses partenaires du Groupe des amis de l’alimentation scolaire (GAASS) procèdent mardi à la signature d’un protocole d’accord garantissant l’organisation d’un concours d’art plastique sur la thématique de l’alimentation scolaire.



La cérémonie qui entre dans le cadre des célébrations des quarante-ans de carrière du plasticien, Kalidou Kassé, est prévue à partir de 9H 30 dans les locaux du PAM aux Almadies.



‘’Dans le cadre des festivités marquant la célébration des 40 ans de carrière de l’artiste peintre Kalidou Kassé, le PAM et ses partenaires du GAASS procéderont à la signature d’un protocole d’accord pour l’organisation d’un concours d’art plastique sur la thématique de l’Alimentation scolaire’’, informe le texte.



Selon la source, M. Kassé étant lui-même membre du GAASS, ‘’a voulu marquer encore une fois son engagement en impliquant le monde des Arts dans la promotion des cantines scolaires au Sénégal’’.



Ainsi, des jeunes artistes sénégalais participeront à une compétition au cours de laquelle ils vont proposer des œuvres qui ‘’reflèteront l’importance des cantines scolaires dans la vie des jeunes apprenants particulièrement ceux vivant dans des zones les plus défavorisées du pays’’.



‘’Le PAM accompagne le GAASS et le ministère de l’Education nationale pour qu’au Sénégal aucun enfant, en âge d’aller à l’école, ne se couche le soir le ventre vide’’, ajoute le communiqué, soulignant que ‘’les cantines scolaires sont aujourd’hui reconnues comme un intrant de qualité dans l’éducation des enfants’’.



Pour le PAM, il s’agit d’un investissement sûr en tant que filet de protection sociale contribuant au développement du capital humain.