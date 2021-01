Dakar, 11 jan (APS) - Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, et l’ambassadrice de Cuba au Sénégal ont signé, lundi, une convention de coopération portant sur les échanges inter-universitaires et la promotion de l’innovation de la recherche, selon un communiqué transmis à l’APS.

La mêrme source indique que cette signature vient après l’accord-cadre signé avec le ministère des Affaires étrangères.

"L’entente porte sur les échanges inter-universitaires, la promotion de l’innovation et la recherche pour le développement des deux pays", a souligne le communiqué, ajoutant que le ministre Cheikh Oumar Anne s’est félicité de la signature de cette convention avec Cuba.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a assuré que ’’tout sera mis en œuvre pour une rapide concrétisation de la convention".

Saylin Sancho Portero, l’ambassadrice du Cuba au Sénégal a rappelé que les relations officielles entre les deux pays datent de 1974.

La diplomate s’est aussi réjouie du fait que le secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation soit le premier domaine d’application de l’accord signé récemment au ministère des Affaires étrangères.