Tambacounda, 22 mai (APS) – Le directeur général de l’Agence développement local (ADL), Malal Camara, a procédé, samedi, à l’installation d’une cellule régionale de la Fondation Servir le Sénégal dont l’objectif est de favoriser les actions sociales au profit des établissements préscolaires logés en majorité dans des abris provisoires.



‘’Nous avons installé cette cellule aujourd’hui pour permettre aux établissements du préscolaire de Tambacounda de bénéficier des actions sociales de la fondation Servir le Sénégal’’ a-t-il indiqué au cours de la cérémonie de lancement.



L’Inspection d’académie de Tambacounda compte 104 abris provisoires et la majeure partie des structures du développement intégré de la petite enfance sont dans des abris provisoires soit 67, 97%, a-t-on appris de source académique.



‘’ La petite enfance va s’engager à travers cette antenne régionale à donner une autre image de notre système éducatif’’, a fait savoir Malal Camara.



Il a insisté sur le renforcement des équipements scolaires dans les cases des tout-petits et la rénovation des établissements scolaires.



‘’ Notre objectif principal est d’assurer à tous une éducation de base de qualité dans des conditions requises de travail’’, a souligné le directeur de l’ADL.



La secrétaire générale de la cellule régionale de la Fondation Servir le Sénégal, Fatoumata Diallo, a sollicité pour sa part la prise en charge intégrale de la santé des élèves du préscolaire et de l’élémentaire public.



‘’Les élèves du préscolaire doivent être mis dans de bonnes conditions d’adaptation et de travail. Cela permettra d’offrir plus de chance de réussite’’, a-t-elle ajouté.





SDI/AKS