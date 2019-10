Thiès, 13 oct (APS) – Au total, 500 kits scolaires et autant de kits alimentaires ont été distribués samedi à des écoles élémentaires et coraniques (daaras) de la ville de Thiès par le Forum citoyen pour l’émergence, a constaté l’APS.



Ces 500 kits scolaires ont été remis aux deux élèves classés premiers dans 20 écoles primaires de la ville de Thiès, lors d’une cérémonie à l’institution Elhadji Malick Sy de Mbour 3.



C’était en présence, notamment, du sous-préfet de Thiès Sud, Moussa Gadio, du coordonnateur du Forum pour l’émergence Abdoul Aziz Kébé et de l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Thiès ville Arfang Seck.



Des parents de bénéficiaires étaient aussi présents aux côtés de leurs enfants.

Composés de quatre cahiers, deux stylos et un trousseau géométrique, ils devraient aider à ‘’soulager un peu’’ les parents par rapport au coût du matériel scolaire.



Ces dons sous forme de primes, sont aussi une façon d’encourager les meilleurs élèves de certaines écoles, a noté Abdoul Aziz Kébé, du Forum citoyen pour l’émergence.



Ils visent dans le même moment un objectif d’éducation à la citoyenneté. Sur les sacs des écoliers, est inscrit le message ‘’Vas, apprends et deviens citoyen’’, destiné aussi bien aux élèves, aux formateurs qu’aux parents.



Quelque 500 sacs de riz, des bidons d’huile et du sucre ont été aussi distribués à 20 écoles coraniques.



Il s’agit de prendre en compte cette autre offre d’éducation, conformément à la politique éducative du pays, a expliqué M. Kébé, se présentant comme un produit des deux formes de transmission de connaissances et de valeurs.



‘’Ce qui est important, c’est le geste’’, a dit M. Kébé, qui espère pouvoir ‘’faire plus et mieux’’ prochainement, en prenant l’attache de l’inspection de l’éducation et de la formation, pour un meilleur ciblage des bénéficiaires.



Le Forum compte aussi rééditer comme l’année dernière, l’enrôlement d’élèves dans la Couverture maladie universelle (CMU), annonce son responsable.



