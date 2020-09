Dakar, 17 sept (APS) - Le campus social de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad), fermé depuis le 16 mars en raison de la Covid-19, est prêt à accueillir une première cohorte de 18.000 à 19.000 étudiants, dans le cadre de la reprise des cours en présentiel, a assuré le directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Khalifa Ababacar Diagne.

Il a expliqué que dans le but d’éviter un retour massif des pensionnaires dans la cité universitaire, l’option a été prise de faire en sorte que la reprise se fasse de manière graduelle.



‘’Nous sommes prêts à accueillir la première cohorte d’étudiants parce qu’au lieu de faire revenir l’ensemble des étudiants, nous avons travaillé à les diviser pour ne pas avoir une surpopulation dans la cité universitaire’’, a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à l’APS.

‘’Dans la simulation, dit-il, on a considéré que le COUD dispose de 9.500 lits. Si vous divisez 9.500 lits par 25% des effectifs de l’université, qui vont tourner entre 18.000 et 19.000 étudiants, le ratio sera d’un lit pour deux étudiants.’’

Il a déclaré que dans l’hypothèse où l’on devait faire revenir tous les étudiants, au nombre d’environ 77.000 étudiants, ‘’le ratio serait d’un lit pour huit étudiants’’. ‘’Ça veut dire que nous avons agi pour décompresser les effectifs en terme de population parce que si vous agissez sur le nombre, vous luttez contre la Covid-19’’, a-t-il souligné.

La fermeture des universités avait été décidée le 16 mars dernier par le gouvernement du Sénégal, pour éviter la propagation de la Covid-19.

Il a signalé que l’université de Dakar a ‘’communiqué’’ au COUD ‘’son plan qui consiste à faire venir dans un premier temps les Master 1 et les Licences 3 et dans un second temps, les licences 2 et les Masters 2’’. Selon lui, ce sera ensuite au tour de la troisième cohorte, ‘’c’est-à-dire les étudiants en première année qui constituent le plus grand nombre’’.

’’Dans ce schéma, l’université fait fonctionner chaque cohorte pendant 45 jours avec des enseignements en présentiel et en ligne. Maintenant, s’ils [les étudiants] terminent, on ferme la cité universitaire pour une semaine et la deuxième cohorte va venir’’.

’’Pour la troisième cohorte, au moment où nous allons accueillir ces étudiants nous aurions fini d’après le plan communiqué au COUD par l’Université, avec la faculté de Médecine et les écoles et instituts qui ont un régime presque d’école avec un effectif réduit’’, a-t-il ajouté.

Les 77.600 étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont commencé à rejoindre le campus social de manière graduelle depuis le 1er septembre 2020.