Saint-Louis, 25 août (APS) - L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis assure avoir pris des "mesures adéquates" pour la réouverture de ses campus dès le 1er septembre prochain, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Conformément aux mesures prises par l’assemblée de l’université, le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a décidé que les deux restaurants de 500 et 600 places chacun, seront fonctionnels en présentiel avec un nouvel aménagement des tables respectant la distanciation physique, précise la même source.



Concernant l’hébergement, renseigne le communiqué, la cohorte de 4.500 étudiants dont l’assemblée de l’université a validé la reprise graduelle, sera attributaire de lits.



Pour ce qui est du volet médical, chaque étudiant disposera d’un kit sanitaire contenant trois masques de protection lavables et une moustiquaire, fait savoir le texte.



Il souligne qu’un comité de veille sera mis en place pour la sensibilisation dans l’espace universitaire et autres lieux publics des campus, sur les mesures barrières et les bons gestes à adopter.



En de vue de faire front au coronavirus, autant de protocoles destinés aux restaurants, aux villages universitaires, et autres espaces du campus, ont été définis, rapporte le communiqué.



Les campus seront fermés à partir du mercredi 26 août pour les derniers réajustements et les étudiants pourront rejoindre les villages universitaires et le campus le dimanche 30 août, renseigne la même source.





