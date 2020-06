Mbour, 30 juin - Le Sénégal doit profiter de l’épidémie de coronavirus pour réformer ses méthodes d’enseignement et de formation, à travers notamment une révision des contenus et curricula, avec l’ambition de faire davantage du secteur de l’éducation un vecteur de développement, la COVID-19 ayant mis à jour les faiblesses du système sénégalais, plaide Alpha Faye, un acteur communautaire.

"Fondamentalement, je suis de ceux qui pense qu’il faut changer nos méthodes d’éducation et de formation. Et on doit profiter de cette COVID-19-là pour voir comment rendre le système d’éducation et de formation performant, parce que beaucoup d’études ont démontré que les performances scolaires ont très faibles", a souligné M. Faye, président du conseil d’administration de la Fédération Fel Yook de Mbour.