Dakar, 24 déc (APS) – Le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Fary Sèye, a remis jeudi, à Diamniadio, dans le département de Rufisque, 43 millions francs CFA à 11 équipes de chercheurs pour financer leurs projets innovants dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.

Il a dit se réjouir "de pouvoir remettre ce deuxième lot de financement qui s’élève à 43 millions francs CFA destinés à 11 équipes de recherche", lors d’une cérémonie tenue à la sphère ministérielle à Diamniadio, en présence de plusieurs recteurs d’universités publiques et des officiels.

Fary Sèye a précisé que ces 11 équipes de recherche ont travaillé au sein de trois groupes thématiques, à savoir "cliniques et spécialités médicales", "santé publique, nutrition, gouvernance de la santé", et "recherche fondamentale et appliquée".



Selon lui, à l’issue de l’évaluation des propositions reçues par un comité ad hoc et d’un arbitrage indépendant, les projets de 39 équipes ou groupes d’équipes pluridisciplinaires ont été retenus pour recevoir un financement total ou partiel, leur permettant ainsi d’amorcer leurs activités de recherche.

Lors d’une première cérémonie de remise de chèques, a-t-il rappelé, 19 équipes de recherche avaient bénéficié d’un financement pour un montant total de 98 millions.

M. Sèye a assuré que le troisième lot de financements destinés aux neuf dernières équipes de chercheurs sera effectif, "très rapidement", afin de boucler cette "inédite série" de financement de la recherche, par des ressources internes conséquentes.

"Chers récipiendaires, ce financement est certainement très limité par rapport aux budgets que certains avaient présentés, mais il revêt un caractère symbolique important qui traduit la ferme volonté du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de soutenir fortement et durablement la recherche dans les domaines de l’innovation dans notre pays", a-t-il indiqué.

Fary Sèye a aussi salué les efforts que les chercheurs ont consentis pour accompagner la mise en œuvre de l’Ocovid-19, l’Observatoire national des sciences, technologies et de l’innovation, en riposte au Covid-19, à travers les projets originaux de recherche.

Il a en outre remis un premier lot de matériels de laboratoire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l’Université Iba Der Thiam de Thiès et à l’Université du Sine Saloum de Kaolack

"Ceci n’est qu’un premier geste, qui sera suivi par d’autres, à l’endroit de toutes les universités publiques et avec plus de moyens et de matériels de recherche pour toutes nos universités et institutions de recherche, comme instruit par le chef de l’Etat", a-t-il assuré.

