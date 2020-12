Dakar, 10 déc (APS) - L’Univesité Cheikh Anta Diop de Dakar a abrité jeudi une cérémonie d’hommage au Professeur Ndiaw Diouf, agrégé des facultés de droit, Professeur Titulaire de classe exceptionnelle à l’UCAD, Vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal.

Cette cérémonie est organisée par le Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES), la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (FSJP-UCAD), l’Ecole régionale supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Centre de Recherches et d’Etudes en Droit et Institutions Judiciaires en Afrique(CREDIJ).

Pour marquer ‘’la reconnaissance du monde universitaire ainsi que des professions juridiques et judiciaires’’ au Professeur Ndiaw Diouf, nombreux de ses collègues et des professionnels du droit, d’horizons géographiques divers ont contribué aux Mélanges publiés en son honneur.

Dans l’aprés-midi, le Professeur Ndiaw Diouf se verra remettre officiellement les Tomes 1 & 2 desdits Mélanges intitulé ‘’Justice & Intégration’’ coédités par Les Éditions du CREDIJ et Les Éditions de l’ERSUMA.

La cérémonie est placée sous le haut patronage du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, avec la présence effective du Secrétaire général du CAMES, des membres du Comité Consultatif Général du CAMES (CCG/CAMES) et du Recteur, entre autres.

Cet hommage se déroule deux en temps : une matinée scientifique sous le thème central ‘’Justice et intégration : perspectives de la construction de l’État par le droit en Afrique francophone’’ dont la conférence inaugurale est animée par le Doyen Ndiaw Diouf.

L’après-midi est dédié à l’hommage au Professeur Ndiaw Diouf décliné sous forme de témoignages et la remise officielle des Mélanges.

Parlant de ce document, le Professeur Yaya Bodian, le président du Comité de Coordination Scientifique de rédaction a expliqué qu’il s’agit ’’d’un ensemble d’ouvrages dans lequel on a mélangé plusieurs articles et contributions d’amis et de collègues qui ont voulu, à travers ce travail scientifique rendre hommage au Professeur Ndiaw Diouf’’.