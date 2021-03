Dakar, 18 mars (APS) - Le ministère de l’Education nationale annonce avoir lancé jeudi un programme de cantines scolaires financé à hauteur de 552 millions de francs CFA par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), avec l’ambition de contribuer à "atténuer les effets de la crise sanitaire sur la scolarité des élèves et à assurer la continuité des services éducatifs".



"Dans le cadre de son Plan de Riposte en réponse à l’épidémie de Covid-19, le ministère de l’Education nationale a lancé ce jeudi 18 mars 2021, le programme de cantines scolaires financé à hauteur de 552 millions de FCFA par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), exécuté par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM)", écrivent ses services dans un communiqué.

Il a été lancé au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Education nationale, en présence de l’ambassadeur de France au Sénégal Philippe Lalliot, de la directrice adjointe de l’Agence française de développement (AFD), Diane Jegam, et de la directrice et représentante du Programme alimentaire mondial (PAM) au Sénégal, Fatiha Terki.

"Cette initiative est déployée dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’enseignement au Sénégal - Riposte et Résilience (PADES-RR)", un "programme d’urgence, d’un montant total de 3,8 milliards de FCFA, financé par le PME’’ et visant à "atténuer les effets de la crise sanitaire sur la scolarité des élèves et à assurer la continuité des services éducatifs", ajoute le communiqué.

Selon ce communiqué, ce programme de cantines scolaires va consister à "mettre en place des services de cantine dans les écoles publiques des zones rurales et péri-urbaines les plus défavorisées et impactées par la Covid-19".

"Ce programme de cantines scolaires s’inscrit également en cohérence avec le Programme présidentiel de cantines scolaires (PPCS)". Il "cible près de 107 000 élèves scolarisés dans 637 écoles élémentaires" réparties au sein de 23 inspections de l’éducation et de la formation (IEF) des régions de Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

"Ces régions ont été ciblées sur la base des trois indicateurs de vulnérabilité suivants, d’ordre sanitaire, scolaire et alimentaire : le cumul du nombre de cas à la Covid19 recensés, le taux d’abandon scolaire et le niveau d’insécurité alimentaire et de malnutrition aigüe", selon le communiqué, lequel précise qu’au total, "8,5 millions de repas seront servis aux élèves".