Dakar, 5 jan (APS) - Les Volontaires de la sensibilisation et de l’action humanitaire (VOSACH), une association de ressortissants sénégalais et québécois basée à Sherbrooke, au Canada, a offert des fournitures scolaires constituées de ‘’plus de 6.000 articles’’ aux écoles de Médina-Mary, un village situé dans le sud du Sénégal, annonce un communiqué reçu dimanche à l’APS.

‘’Ce don, un véritable cadeau de Nouvel An, a été réceptionné le 3 janvier 2020. Il est composé de plus de 6.000 articles de fournitures, dont des centaines de cahiers, plus d’une centaine de paquets de crayons, des dizaines, voire des centaines de stylos, de cartables, etc.’’ affirme le communiqué.

Les fournitures scolaires ont été offertes ‘’dans le cadre d’un nouveau partenariat entre les VOSACH et l’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM)’’, ajoute le texte reçu d’un ressortissant de ce village situé dans le département de Vélingara.



Le don sera remis aux écoles élémentaires et au collège d’enseignement moyen de Médina-Mary, selon la même source.

C’est ‘’le début d’un partenariat [entre les VOSACH et l’AIMM] que nous souhaitons fructueux et durable’’, a dit dans le communiqué le coordonnateur des Volontaires de la sensibilisation et de l’action humanitaire, Ndiaga Bâ.

‘’Les préoccupations du village de Médina-Mary, sur le plan éducationnel, font partie de nos priorités les plus urgentes. Et nous y travaillerons dans les mois à venir pour essayer de combler les besoins’’, a ajouté M. Bâ.

Les VOSACH vont travailler de ‘’toutes [leurs] forces à soutenir l’AIMM, pour que les enfants de Médina-Mary aient une éducation de qualité’’, a-t-il promis.