Dakar, 16 fév(APS) - Les immigrés vivant en France sont parfois "plus instruits’’ que les natifs de l’Hexagone et les Sénégalais font partie des plus diplômés, révèle une étude de l’Institut national d’études démographiques (INED) publiée par le site du quotidien économique français les Echos.





Selon les echos.fr, l’étude publiée par l’INED montre que les personnes qui viennent en France font souvent partie des groupes les plus instruits de leur pays d’origine.



‘’Voilà une étude qui vient contredire une idée reçue. Dans son rapport, l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) veut démontrer que les immigrés sont plus instruits qu’on ne le pense’’, écrit le quotidien économique français.



Il explique que l’INED a comparé le niveau d’études des immigrés vivant en France à celui des natifs (c’est-à-dire les personnes nées dans le pays).



‘’ Là, les niveaux d’instruction sont certes variés avec parfois des niveaux faibles, mais dans le même temps, on observe une sur-représentation des diplômés du supérieur’’, relève l’étude.





‘’Le Sénégal illustre bien le propos’’, souligne-t-elle, ajoutant : ‘’Près d’un immigré en provenance de ce pays sur cinq n’a jamais fréquenté l’école. Mais un sur quatre a un diplôme universitaire.’’