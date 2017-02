Kaffrine,1er fév (APS) - Les pouvoirs publics comptent injecter 136 millions 400 mille de frs CFA pour relancer le Centre national de formation des maitres d’enseignement professionnel et technique (CNFMETP) de Kaffrine (centre), a annoncé son directeur, Massène Sarr.

"Cette enveloppe comprend le budget de fonctionnement du CNFMEPT d’un montant de 23 millions de frs CFA, 100 millions de frs CFA du budget d’investissement consolidé de l’Etat (BCI) et 13 millions 400 mille frs CFA du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 FPT)", a-t-il détaillé dans un entretien avec l’APS.

Ces ressources financières sont destinées en priorité à rehausser le niveau des infrastructures et des équipements du CNFMEPT, une structure érigée en 1964 et dont le directeur parle d’un "signal fort de l’Etat’’ attestant de l’ambition des autorités concernées de travailler à l’amélioration de la formation professionnelle et technique.

A partir de 2017, le Centre national de formation des maitres d’enseignement professionnel et technique sera "dans une phase charnière et nous serons aussi dans le lancement de sa réhabilitation véritable", a assuré Massène Sarr.

"Les entrepreneurs sont là, les marchés sont déjà lancés. Dans quelques jours, le centre sera en chantier. Ce sera un centre de formation modèle où tous les enseignants au niveau des filières industrielles vont sortir de Kaffrine", a-t-il soutenu.

La tutelle "a pris l’engagement de réhabiliter toutes les infrastructures", s’est-t-il félicité, avant d’annoncer une mission du ministère en charge de la formation professionnelle et technique dans le cadre de la réhabilitation du centre.

"Que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau des équipements, nous avons l’engagement’’ de ce département ministériel, a indiqué Massène Sarr.

Dans les années à venir, promet-il, "le centre sera ouvert aux populations locales pour assurer la qualification des jeunes, assurer la formation professionnelle mais aussi pour accompagner le développement socio-économique de la région de Kaffrine".

Il a remercié le ministère de tutelle pour leur accompagnement avant de faire part de son souhait de voir le CNFMEPT "étendre son rayonnement" à la sous-région "dans les années à venir".