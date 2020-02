Saint-Louis, 12 fév (APS) - Le coordonnateur de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), Pr Moussa Lô, a assuré mercredi à Saint-Louis que les 10.000 étudiants déjà inscrits dans les différentes filières, seront dans les conditions optimales pour poursuivre leurs études jusqu’à la licence.

Pr Lô s’exprimait lors de l’amphi de rentrée académique 202 de l’UVS à l’Espace numérique ouvert (ENO) de Saint-Louis.

Il a indiqué que les ENO qui sont "une grande innovation dans l’enseignement supérieur", devraient permettre aux bacheliers orientés de suivre les activités pédagogiques, au même titre que le modèle classique, grâce aux outils informatiques mis à leur disposition.

Il a par ailleurs relevé que l’amphi de rentrée est une tradition universitaire qui permet à l’administration de l’institution universitaire de partager les informations avec les étudiants,

Selon lui, il s’agit de partager avec les étudiants sur le fonctionnement de l’université, le modèle pédagogique, le règlement des études et l’’évaluation, mais aussi leur permettre de poser des questions sur leurs inquiétudes par rapport aux études.

Moussa Lô a annoncé l’ouverture d’autres ENO à Ourossogui, Orkadiéré, dans la région de Matam et Ndioum, dans celle de Saint-Louis, ajouté à l’ENO de Podor déjà en finition et qui sera bientôt réceptionné.

Les étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), disposent de 35 formations, pour leurs choix d’études, à travers le pôle en sciences, technologie et numérique (STN), d’un pôle, sciences économiques, juridiques et de l’administration (SEJA) et d’un pôle lettres, sciences humaines et de l’éducation (LSHE).