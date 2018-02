Dakar, 23 Fév (APS) – Une Assemblée générale est prévue prochainement pour la mise en place de la fédération sénégalaise du sport universitaire après la validation des textes organisant cette structure, a appris l’APS.



L’atelier de validation des textes futurs du sport universitaire est organisé ce vendredi, à Dakar à l’initiative d’un comité scientifique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Sports.



"L’atelier d’aujourd’hui est consacré à l’étude et à la validation des futures textes qui doivent permettre de procéder à la mise en place de la fédération sénégalaise du sport universitaire", a expliqué le directeur national du centre de la documentation scientifique Dr Mouhamadou Moustapha Sow.







"Nous avons aussi un comité scientifique chargé de fournir un document riche et adapté au développement du sport universitaire qui s’appuie sur des pays comme le Maroc et la Tunisie ainsi que dans d’autres pays du monde", a-t-il ajouté.



L’atelier de vendredi résulte de la volonté du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de son collègue des Sport de mettre en place la fédération sénégalaise du sport universitaire, a souligné le président national du sport universitaire Dr Ahmeth Dieng.



Selon lui, "le sport universitaire a une spécificité : c’est un moyen de pacifier l’espace universitaire, de promouvoir la solidarité et de former nos étudiants".



"Le sport universitaire apportera une plus-value au sport national comme c’est le cas dans beaucoup de pays mais cela passe par la réorganisation de cet important outil d’intégration", a-t-il expliqué.



"A l’issue de cet atelier, le projet sera soumis aux ministres et après leurs observations nous allons organiser une Assemblée générale pour mettre en place une fédération universitaire de sport", a indiqué le Secrétaire général de l’Union des associations sportives scolaires et universitaires (UASSU), Mamalaye Mbaye.



"C’est pourquoi l’objectif est d’impliquer tous les acteurs du sport universitaire qu’ils soient du privé comme du public pour qu’il y ait un large consensus une fois que les textes seront adoptés", a-t-il précisé.