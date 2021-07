Ziguinchor, 6 juil (APS) – L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) connait un déroulement normal à Ziguinchor (sud) où 16 217 candidats passent les épreuves dans 135 centres d’examen, a constaté l’APS.



Le Préfet de Ziguinchor El Hadji Madické Dramé et le l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) Ibrahima Khalil Sakho en compagnie de partenaires sociaux ont fait le tour de quelques centres pour apprécier l’état de déroulement des épreuves.



Dès les premières heures de la journée, la délégation dirigée par l’autorité préfectorale s’est rendue à l’école Sacré-Cœur au centre-ville, au centre Amadou Tidiane Béye du quartier Néma 2, ainsi qu’à Tillène qui abrite le centre Colonel Badara Diallo.



‘’Les épreuves se déroulent normalement. Nous n’avons noté aucun retard. Tout se passe bien. Il y a une présence massive des candidats et des surveillants. Dans les centres visités, nous avons noté seulement deux absences. Et les candidats concernés ont apporté des certificats médicaux’’, s’est félicité l’inspecteur de Ziguinchor Ibrahima Khalil Sakho.