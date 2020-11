Ziguinchor, 12 nov (APS) – La rentrée des classes est bien effective, ce jeudi, à Ziguinchor (sud) où aucun manquement n’est constaté, s’est réjoui Babacar Niang, adjoint au gouverneur en charges des Affaires administratives.

Ces derniers jours les autorités ont organisé des rencontres avec les acteurs de l’Ecole à travers un Comité départemental de développement (CDD) et un Comité régional de développement (CRD) en perspective de la rentrée scolaire 2020/2021 qui intervient dans un contexte de pandémie de Covid-19.

’’Nous avons constaté l’effectivité de toutes les mesures prises lors du CDD et du CRD. Il y a une présence massive des écoliers et du personnel enseignant. Cela dénote un engagement de tout un chacun pour réussir une bonne reprise’’, a dit M. Niang.

L’adjoint au gouverneur de Ziguinchor était à la tête d’une forte délégation dans certains établissements scolaires pour constater le démarrage effectif des cours. Le préfet, les autorités territoriales, les autorités académiques, les parents d’élèves, des partenaires techniques et financiers, entre autres, ont pris part à cette tournée.

’’Il y a aussi un engagement des services de l’Etat et de la communauté. Les parents d’élèves se sont mobilisés pour le nettoiement des écoles. Les sapeurs-pompiers et le service d’hygiène ont investi les écoles pour des opérations de nettoiement et de pompage des eaux’’, s’est félicité l’adjoint au gouverneur de Ziguinchor.

Il a insisté sur le dispositif de prévention sanitaire qui a été largement respecté dans les établissements visités. ’’Le protocole sanitaire édicté par les autorités médicales est bien respecté, ainsi que les mesures barrières. Le défi est de faire en sorte que l’Ecole ne soit pas un vecteur de transmission de la maladie à coronavirus vers les communautés’’, a souligné Babacar Niang.